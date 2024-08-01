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10:16, 1 августа 2024Мир

В Германии признали множество нерешаемых проблем ВСУ

Tagesspiegel: ВСУ столкнулись с множеством нерешаемых проблем на фронте

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с множеством нерешаемых проблем на фронте. Их признал военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью Tagesspiegel.

«Сейчас украинские военные сталкиваются сразу со многими проблемами: усталость воинских формирований, большие потери среди квалифицированного личного состава, которые особенно были заметно весной», — отметил он.

Среди проблем эксперт также выделил нехватку боеприпасов, уязвимость перед ударами российских планирующих бомб и отсутствие возможностей для перехвата разведывательных беспилотников.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что бригады ВСУ стали массово отказываться от участия в атаках и поднимают бунты против своего руководства. Он подчеркнул, что в последнее время «именно командиры подразделений ВСУ» стали отказываться выполнять приказы вышестоящего руководства.

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      Семен Александров
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