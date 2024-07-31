Меркурис: солдаты ВСУ стали массово отказываться выполнять приказы

Бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали массово отказываться от участия в атаках и поднимают бунты против своего руководства. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«С момента Авдеевки было много сообщений об отказе бригад ВСУ идти в атаку. Некоторые решают отступить еще до момента самого сражения», — отметил военный аналитик.

Меркурис подчеркнул, что в последнее время «именно командиры подразделений ВСУ» стали отказываться выполнять приказы вышестоящего руководства. Он резюмировал, что этот факт показывает, насколько «критичной является ситуация на фронте для Украины».

Ранее Меркурис заявил о неспособности Запада спасти ВСУ от поражения на фронте. Военный эксперт подчеркнул, что в настоящее время «битва разворачивается не в пользу Украины». Он добавил, что даже западная авиация не повлияла бы на ход боевых действий.

