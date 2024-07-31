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17:19, 31 июля 2024Мир

На Западе заявили об отступлении ВСУ

Меркурис: солдаты ВСУ стали массово отказываться выполнять приказы

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали массово отказываться от участия в атаках и поднимают бунты против своего руководства. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«С момента Авдеевки было много сообщений об отказе бригад ВСУ идти в атаку. Некоторые решают отступить еще до момента самого сражения», — отметил военный аналитик.

Меркурис подчеркнул, что в последнее время «именно командиры подразделений ВСУ» стали отказываться выполнять приказы вышестоящего руководства. Он резюмировал, что этот факт показывает, насколько «критичной является ситуация на фронте для Украины».

Ранее Меркурис заявил о неспособности Запада спасти ВСУ от поражения на фронте. Военный эксперт подчеркнул, что в настоящее время «битва разворачивается не в пользу Украины». Он добавил, что даже западная авиация не повлияла бы на ход боевых действий.

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      Дарья Устьянцева
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