В Германии призвали к переговорам с Россией вместо размещения ракет США

Штегнер: Германия должна вести переговоры с Россией, а не размещать ракеты США

Германия должна вести переговоры с Россией, а не размещать дальнобойные ракеты США на своей территории. К этому призвал депутат от Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца Ральф Штегнер в интервью WDR 5.

«Мы должны видеть, что можем вступить в переговоры с Россией. Я понимаю, что это сложно, но наращивание вооружений — это худший вариант, которым мы можем воспользоваться», — отметил он.

Он подчеркнул, что Берлину не следует «делать мир более опасным», размещая американские ракеты на своей территории. По его мнению, в кризисные времена переговоры необходимы, чтобы не усложнять ситуацию.

Ранее сообщалось, что США начнут развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать странам Европы приверженность Вашингтона НАТО. Американская сторона планирует включить туда SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.