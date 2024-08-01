Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:45, 1 августа 2024Бывший СССР

В Казахстане захотели запретить пропаганду ЛГБТ

Минкульт Казахстана рассмотрел петицию о запретите пропаганды ЛГБТ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Рабочая группа Министерства культуры Казахстана рассмотрела петицию о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Члены группы заявили, что никто в республике не будет подвергаться дискриминации по половому признаку или выбора партнера, однако детей необходимо оградить от знаний, навязываемых ЛГБТ.

Петиция появилась на портале E-Petition.kz 29 мая, ее автором стала руководитель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева.

Ранее в парламенте Казахстана предложили закрывать СМИ за публикации об ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Предполагается, что депутаты дополнят статью 22 законопроекта, в которой перечислены основания для закрытия изданий, словами «нетрадиционная сексуальная ориентация».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Начался обмен заключенными между Россией и США

      В России отреагировали на сообщения об обмене заключенными с Западом

      Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали показать демоверсию игры

      Названо количество участвующих в обмене России и Запада заключенных

      Адвокат Уилана прокомментировала информацию о его обмене

      Внешность Ивлеевой раскритиковали в сети словами «это ж надо так измениться»

      В Казахстане захотели запретить пропаганду ЛГБТ

      Живущий в Киеве экс-депутат Госдумы заявил о попытке покушения с помощью дрона

      Главу Военторга арестовали по делу о хищениях

      В Харькове произошел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше