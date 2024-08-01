В Кремле назвали причины конфликта на Украине

Песков: украинский конфликт начался из-за попыток сделать Украину анти-Россией

Украинский конфликт начался из-за попыток сделать Украину анти-Россией. Причины конфликта назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Причина понятна — из Украины пытались сделать центр анти-России и превратить Украину в концентрацию антироссийских сил, прямо у наших границ», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что, с другой стороны, украинский конфликт сложен и его причины гораздо более глубоки.

В ходе интервью Песков также рассказал о звонках президента России Владимира Путина командирам из зоны специальной военной операции. По его словам, разговоры военных с российским лидером имеют прикладной характер.