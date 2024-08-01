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12:31, 1 августа 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос об отпуске Путина

Песков заявил, что окон для отпуска у президента Путина не просматривается

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Reuters

У президента России Владимира Путина в августе рутинный график работы, окон для возможного отпуска не просматривается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об отдыхе главы государства, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в этом месяце у президента России достаточно напряженный рабочий график. Публичные мероприятия у главы государства — «лишь верхушка айсберга», заметил пресс-секретарь Путина.

«Честно говоря, в августе никаких окон у президента не просматривается, там все время идет рутинный, но достаточно напряженный рабочий график», — разъяснил Песков.

По его словам, Путин ведет работу ежесуточно и без выходных. Это и верховный главнокомандующий, это и президент, это и взаимодействие с правительством по экономическим делам, поэтому пока никаких окон у него не просматривается, резюмировал представитель Кремля.

До этого стало известно, что Путин готовится ко встрече с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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