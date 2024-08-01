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12:30, 1 августа 2024Интернет и СМИ

В Кремле прокомментировали сбой в работе YouTube

Песков заявил в связи со сбоем YouTube, что в его телефоне видеохостинг работает

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сбой в работе видеохостинга YouTube в России. Его слова передает ТАСС.

«Ничего не могу сказать. Ну где-то, в телефоне работает нормально, все грузится», — заявил представитель Кремля на фоне новостей о сбое видеохостинга.

Также Песков не ответил на вопрос журналистов о том, какой VPN-сервис он использует. Пресс-секретарь президента призвал россиян самим выбирать программу из имеющихся на рынке.

Ночью 1 августа в России пожаловались на массовые сбои в работе YouTube. Сообщается о более чем 200 жалобах на неполадки в работе видеохостинга. Большинство из них поступило из Москвы.

25 июля глава комитета Госдумы по информационной политике информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что работа американского видеохостинга в России будет замедляться. Депутат назвал этот шаг вынужденным и подчеркнул, что он направлен против администрации YouTube, нарушающего российское законодательство.

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