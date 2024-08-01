В МИД предупредили о «новых трагедиях» из-за F-16 на Украине

Рябков предупредил о дальнейшей эскалации из-за F-16 на Украине

Появление истребителей F-16 на Украине приведет к дальнейшей эскалации, предупредил замглавы МИД Сергей Рябков. Он сказал об этом в эфире телеканала «Россия 1».

«Проблема в эскалации, проблема в том, что не остается никаких ограничителей... Надо остановиться, надо понять, что ценой всего этого будет дальнейший рост напряженности, новые потери, новые трагедии», — отметил дипломат.

Ранее The New York Post выразила мнение, что нехватка пилотов на Украине ограничит количество истребителей F-16, которые стране смогут поставить западные союзники.

Как отметила газета, хотя и ожидается, что поставки истребителей усилят военный потенциал Киева, зарубежные лидеры согласны с тем, что они вряд ли переломят ход конфликта в пользу Украины.