В США раскрыли связанное с поставкой F-16 Украине ограничение

NYP: нехватка пилотов на Украине ограничивает количество поставляемых F-16

Нехватка пилотов на Украине ограничивает количество истребителей F-16, которые стране могут поставить западные союзники. Об этом заявила американская газета The New York Post (NYP), базирующаяся в США.

Издание отметило, что обучение украинских пилотов, которые будут управлять F-16, было поэтапным процессом и проходило в нескольких странах. «На данный момент украинских пилотов не совсем достаточно, что приводит к ограничению того, сколько F-16 в реальности можно отправить стране», — говорится в материале.

Как отмечает газета, хотя и ожидается, что поставки F-16 усилят военный потенциал Киева, зарубежные лидеры согласны с тем, что западные истребители вряд ли переломят ход конфликта в пользу Украины.

Ранее эксперт кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон заявила, что F-16 создадут для Украины целый ряд проблем. В частности, она выразила мнение, что украинские пилоты будут ограничены в возможностях использования истребителей.

Перед этим стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили первые боевые вылеты на F-16. Утверждалось, что самолеты использовались в качестве средств противовоздушной обороны (ПВО).

