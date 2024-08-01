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09:55, 1 августа 2024Россия

В Москве мужчина попытался вернуть экс-любовницу и оказался в реанимации

В Москве мужчина упал со второго этажа, пытаясь влезть в квартиру экс-любовницы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве мужчина упал с высоты второго этажа при попытке вернуть экс-любовницу. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно, вечером 29 июля 33-летний россиянин приехал к дому женщины, намереваясь возобновить отношения, однако после очередной ссоры та закрылась в квартире. В результате мужчина попытался проникнуть к ней через окно, взобравшись по трубам, однако сорвался со стены.

По информации издания, скорую помощь вызвала бывшая возлюбленная пострадавшего. Мужчину поместили в реанимацию. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Ранее в Москве 21-летний мужчина пришел попрощаться со своей девушкой перед тем, как отправиться в армию, но заметил в квартире тетю россиянки, которая была против их отношений. В результате срочник выпрыгнул из окна второго этажа. При падении он получил ушиб поясничной области и компрессионный перелом позвоночника.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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