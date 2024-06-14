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14:05, 14 июня 2024Россия

Москвич сломал позвоночник из-за побега от родственников невесты

MK.RU: житель Москвы сломал позвоночник из-за побега от родственников невесты

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На северо-востоке Москвы 21-летний молодой человек сломал позвоночник из-за побега от родственников невесты. Об этом стало известно MK.RU.

Как выяснило издание, близкие девушки были против отношений пары. Житель столицы в день инцидента пришел в гости к возлюбленной, чтобы попрощаться, поскольку его забирали в армию.

Когда в квартиру на улице Бестужева вернулась тетя девушки, ее молодой человек поспешил ретироваться из окна второго этажа.

Парень при падении получил травмы в виде ушиба поясничной области и компрессионного перелома позвоночника. Случайная прохожая вызвала ему бригаду скорой помощи. Его отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья сорвался с 13 этажа, впал в кому и выжил.

До этого россиянин уцелел после падения с 14-го этажа благодаря кондиционеру. Мужчина упал прямо в корзину внешнего подвесного блока — в таком состоянии его и обнаружили соседи по дому.

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      Анна Щербакова
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