Россиянин сорвался с 13 этажа, впал в кому и выжил

Житель Подмосковья выжил, упав с 13 этажа

Житель Московской области выжил после падения с 13-го этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком», связанный с подмосковным Минздравом.

В больницу россиянин поступил в коматозном состоянии. У него были выявлены множественные переломы и черепно-мозговая травма. Ему предстоял длительный курс реабилитации.

Пациент покинул стационар на своих ногах. В больнице он провел четыре месяца.

Ранее москвич выжил после падения с 14-го этажа благодаря кондиционеру. Мужчина упал прямо в корзину внешнего подвесного блока — в таком состоянии его и обнаружили соседи по дому.