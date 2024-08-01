В окружении Глюкозы прокомментировали слухи о ее проблемах с зависимостью

Активист Лушников заявил, что у певицы Глюкозы нет зависимостей

В окружении певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) опровергли слухи о проблемах артистки с зависимостью. Об этом сообщает KP.RU.

Общественный деятель Никита Лушников, участвовавший в открытии многих реабилитационных центров, заявил, что исполнительница никогда не производила впечатление человека, у которого могут быть проблемы с зависимостями. «Она безупречно выглядит и видно, что тщательно следит за собой. Поверьте, внешний вид всегда выдает», — сказал он, приведя в пример певицу МакSим и исполнителя и автора хита «Медуза» Matrang.

Он отметил, что Глюкоза столкнулась с тяжелыми жизненными обстоятельствами и «попала в неудобную ситуацию». «По моей информации, никто ни в какой рехаб не обращался. Если бы так было, я бы уже узнал. Все это больше похоже на вброс от [продюсера] Макса Фадеева», — заключил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Чистякову-Ионову хотят положить в рехаб в ближайшее время. Отмечалось, что вариант отправки артистки в реабилитационный центр рассматривают ее близкие и команда.