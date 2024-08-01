В пятиэтажке на Урале после взрыва обрушились два подъезда. ЧП попало на видео

В Нижнем Тагиле после взрыва обрушились два подъезда дома, под завалами люди

В пятиэтажном жилом доме Нижнего Тагила произошел взрыв газа, в результате которого обрушились два подъезда. По предварительным данным, полностью разрушены около 15 квартир. На месте происшествия работают специалисты, направлены авиамедицинские бригады.

Из под завалов удалось спасти трех человек.

ЧП произошло в первом подъезде, там взорвался газовый баллон

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, пятиэтажка обрушилась после взрыва газового баллона в первом подъезде. Пожара после взрыва не последовало. Взрывной волной выбило окна в детском саду, который находится в 50 метрах от жилого дома, где взорвался газ.

По предварительным данным, около 15 квартир полностью разрушены. Ведется эвакуация жильцов. Спасатели также проверяют, не пострадали ли дети и воспитатели в детском саду.

Mash со ссылкой на источники сообщает, что взрыв газа мог произойти в квартире на первом этаже.

Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту обрушения пятиэтажки. Ведомство изучит, кто обслуживал здание и когда проводились обследование газового оборудования и ремонт инженерных конструкций.

Из-под завалов удалось спасти несколько человек

По данным ТАСС, в результате взрыва пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей, их достали из-под завалов и госпитализировали. Mash со ссылкой на очевидцев сообщает, что под завалами остается ребенок, люди слышат его крики.

Фото: Пресс-служба губернатора Свердловской области / РИА Новости

Местный житель Илья Чиканцев рассказал «Ленте.ру», что в момент взрыва находился в соседнем доме. «Был сильный хлопок, мы все подпрыгнули от хлопка. Спустя три минуты вышел из здания посмотреть, что происходит. Вижу, народ стоит, фотографирует. Увидел, что секция дома обрушилась, пожара нет. Был сильный запах газа. Говорят, люди под завалами находятся, маленькие дети», — поделился он.

Как сообщает Baza, спасательная операция осложняется тем, что есть угроза обрушения конструкций. Уточняется, что, предположительно, под завалами остаются еще два человека, но эта цифра может вырасти.