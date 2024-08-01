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16:54, 1 августа 2024Россия

В России двое подростков набросились на школьников из-за прически

В Краснодаре подростки напали на школьника, заступившегося за друга

В Краснодаре двое подростков набросились на двух школьников из-за прически одного из них. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, двое подростков 15-16 лет обозвали мальчика с длинными волосами «неформалом», а затем напали на заступившегося за друга с длинными волосами 12-летнего школьника.

Как видно на кадрах, подростки преградили дорогу мальчикам, между ними произошел короткий разговор, и затем один из них ударил ребенка кулаком в глаз — у пострадавшего разбились очки и образовалась гематома под глазом.

Ранее в Новосибирске мужчины избили 16-летнего подростка на глазах у его матери из-за прически. Мужчины заявили, что мать несовершеннолетнего находится явно не в себе, так как разрешает ребенку ходить в таком виде. Школьник попытался вступиться за нее, но мужчины повалили мальчика и стали пинать его ногами по голове и туловищу.

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      Елена Торубарова
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