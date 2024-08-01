В России нашли «липовый» липовый мед

Роскачество нашло фальсификат в продаваемом липовом и цветочном меду

Роскачество провело проверку отечественных производителей меда. Внимание контрольного органа привлекли производители, у которых ранее выявляли признаки фальсификации, мед низкой ценовой категории и собственные торговые марки (СТМ), сообщили в пресс-службе.

Проверка затронула фасованный мед 16 торговых марок от предприятий в Воронежской, Московской, Новосибирской и Новгородской областях. Выяснилось, что в цветочный мед «Медовая долина», «Наша Сибирь», «О`кей Daily», «365 дней», гречишный мед «Каждый день» и липовый мед «Медовый край», «Медовая долина» и «Просто» подмешаны пшеничный и кукурузный сиропы, что говорит о подделке продукта.

Также в меде «Дедушкин улей», «365 дней», «О`кей Daily» и «Просто», «Медовый край» и «Наша Сибирь», «Полевые просторы» недостаточно пролина, что свидетельствует о незрелости, фальсификации или перегреве продукта. Низкое содержание или вовсе отсутствие ферментов в марках «Наша Сибирь», «Таежный дар», «Полевые просторы», «Лента» — гречишный, «Медовый край» и «Ваш выбор», а также «365 дней» говорит о несоответствии заявленному составу. Цветочный мед марки «Наша Сибирь» оказался подсолнечниковым, как и цветочные марки «Медовый край» и «Просто».

В мае эксперты Роскачества заявили, что 83 процента сухих кормов для кошек не соответствуют утвержденным нормативам, а в 70 процентах брендов имеются следы пестицидов. Лишь один отечественный корм удовлетворил требованиям российского ГОСТа.