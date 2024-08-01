В России назвали переданные Украине F-16 законными целями в зоне СВО

Замглавы МИД РФ: переданные Украине F-16 станут законными целями в зоне СВО

Переданные западными странами Украине истребители F-16 станут законными целями для России, как и любые другие задействованные против нее силы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что Россия всегда предупреждала, что любые направленные против нее средства и силы в зоне специальной военной операции (СВО) будут для нее законными целями. Дипломат также призвал прислушаться тех, кто «слушает только себя, сидя в Вашингтоне, в Брюсселе, в Варшаве, где угодно».

Ранее Рябков предрек судьбу переданных Украине истребителей. Он заявил, что никакая западная военная техника не позволит помешать России достичь целей СВО.

До этого было названо количество способных управлять истребителями F-16 украинских пилотов. Военный эксперт Олег Глазунов предположил, что у Вооруженных сил Украины не больше 10 пилотов, способных управлять поставленными Киеву западными истребителями.