Замглавы МИД РФ: никакая западная техника не помешает России достичь целей СВО

Никакая западная военная техника не позволит помешать России достичь целей специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1»

Таким образом он прокомментировал появление истребителей F-16 на Украине. По его словам, горелые фюзеляжи американских истребителей будут показывать на выставках, как это было с другой военной техникой на Поклонной горе.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов предположил, что у Вооруженных сил Украины не больше 10 пилотов, способных управлять поставленными Киеву западными истребителями F-16. По его словам, эта техника требует огромной подготовки.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине истребителей не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe. «Никакой волшебной таблетки и панацеи у киевского режима нет», — сказал он.

