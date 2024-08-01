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19:22, 1 августа 2024Бывший СССР

В России предрекли судьбу переданных Украине истребителей

Замглавы МИД РФ: никакая западная техника не помешает России достичь целей СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Никакая западная военная техника не позволит помешать России достичь целей специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1»

Таким образом он прокомментировал появление истребителей F-16 на Украине. По его словам, горелые фюзеляжи американских истребителей будут показывать на выставках, как это было с другой военной техникой на Поклонной горе.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов предположил, что у Вооруженных сил Украины не больше 10 пилотов, способных управлять поставленными Киеву западными истребителями F-16. По его словам, эта техника требует огромной подготовки.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине истребителей не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe. «Никакой волшебной таблетки и панацеи у киевского режима нет», — сказал он.

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      Илья Таксюр
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