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00:26, 1 августа 2024Экономика

В России стали по-новому начислять детские пособия

Life.ru: единое пособие на детей стали назначать по территориальному принципу

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России изменился порядок начисления единого детского пособия. Об этом сообщило Life.ru.

С 5 августа оно начнет начисляться по территориальному принципу. Иными словами, по месту регистрации или фактического проживания. Работники Социального фонда установят, соответствует ли регион, где россиянин запросил пособие, месту нахождения налогового агента.

Кроме того, во многих регионах введены меры поддержки для семей, которые отправляют ребенка в школу. Так, в Калужской области многодетным положена ежегодная выплата на приобретение формы. В Дагестане в июле принимали заявки на единовременную денежную выплату для семей с детьми, которые в 2024 году отправятся в первый класс.

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При этом россиян призвали не забыть переоформить выплату единого детского пособия, если в июле у них заканчивается годовой цикл на его получение. Здесь установлен заявительный характер, который не предполагает автоматического пролонгирования. Иными словами, пособие на несовершеннолетнего оформляют на год. Таким образом, если семья, оформившая пособие по август 2024 года, не переоформила его в июле, то она рискует не получить выплату за один месяц.

Кстати, для тех семей, которые переоформят выплату в последний месяц лета, пособие увеличится, если доход родителей за предыдущий период уменьшился. Например, если в 2023 году семье выдавали сумму в 50 процентов от прожиточного минимума на ребенка, то в случае снижения дохода выплата с августа вырастет до 75 или 100 процентов.

В начале июля глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что в РФ всем нуждающимся семьям с детьми выплачивают единое пособие в размере одного прожиточного минимума. На него имеют право семьи с детьми до 17 лет. В среднем по стране таким семьям выплачивают около 15 тысяч рублей в месяц.

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      Кирилл Луцюк
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