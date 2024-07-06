В Минтруде назвали размер единого пособия на детей до 17 лет

Минтруд: единое пособие на детей в РФ составляет порядка 15 тысяч рублей в месяц

Всем нуждающимся российским семьям с детьми выплачивают единое пособие в размере одного прожиточного минимума. Конкретные суммы господдержки назвал глава Минтруда Антон Котяков, его цитирует РИА Новости.

Котяков напомнил, что на дополнительные выплаты имеют права семьи с детьми до 17 лет. В среднем по России такие семьи получают около 15 тысяч рублей в месяц. «То есть, достаточно значимая мера поддержки, которая позволяет сегодня выравнивать ситуацию в семьях», — заключил министр.

С 1 июня 2024 года для выплаты единого пособия на детей в России начали учитывать алименты. При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения пособия будут учитываться выплачиваемые одним из родителей алименты. Если мать или отец получают их на основании решения суда, то в расчет пойдет сумма, которая фактически поступила на счет.