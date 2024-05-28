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00:21, 1 июня 2024Экономика

В России изменились правила расчета единого пособия на детей

С 1 июня в РФ при расчете единого пособия на детей начали учитывать алименты

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

С 1 июня 2024 года для выплаты единого пособия на детей в России начали учитывать алименты. Об изменениях правил расчета в беседе с Life.ru напомнила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова.

При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения пособия будут учитываться выплачиваемые одним из родителей алименты. Если мать или отец получают их на основании решения суда, то в расчет пойдет сумма, которая фактически поступила на счет. При оплате алиментов на основании взыскания по исполнительному производству будет учтена сумма, предоставленная Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России, уточнила эксперт.

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Если же алименты на несовершеннолетних детей выплачиваются добровольно, по соглашению сторон, то учитываться при решении о назначении единого пособия будет сумма, указанная родителем в заявлении, рассказала Туслякова. «Вместе с тем теперь нельзя будет указать любой размер алиментов. СФР учтет алименты в размере на одного ребенка не менее одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — одной второй минимального размера оплаты труда», — подчеркнула она. С учетом величины МРОТ в 2024 году (19 242 рубля в месяц) эти суммы составят 4 810,5 рубля, 6 349,86 рубля и 9 621 рубль соответственно.

При этом выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль «Родительская слава», будут исключены из расчета. Не будут учитываться в сумме доходов семьи и деньги на счетах, открытых на подростков, и доходы по ним, добавила юрист. Если же опекаемый ребенок работает и получает зарплату, в расчет для начисления единого пособия ее включат только в том случае, если подросток одновременно учится в школе, высшем или среднем специальном учебном заведении.

В мае Совет Федерации одобрил закон о создании реестра должников по алиментам, в котором могут оказаться 133 тысячи человек. По словам замминистра юстиции РФ Андрея Логинова, возможное попадание в список станет мерой дополнительного морального воздействия на должников и их «недостойное поведение». Как следует из пояснительной записки к правительственному законопроекту, в реестр будут включать «сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске».

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