В российском городе возбудили дело против иностранца за домогательства школьницы

В Петербурге гражданин Узбекистана приставал к девочке-подростку

В Петербурге гражданин Узбекистана приставал к несовершеноллетней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, иностранец находился в гостях у девочек-подростков. Он попытался вступить в половую связь с одной из них. Вторую школьницу госпитализировали с отравлением неустановленным веществом.

Следователи возбудили дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил положить ему о ходе расследования этого дела.

Ранее стало известно, что под Калугой мигрант из Узбекистана осужден на семь лет лишения свободы за поцелуй с 14-летней школьницей.

