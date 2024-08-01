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20:51, 1 августа 2024Силовые структуры

В российском регионе налетчики ограбили ювелирный магазин на миллион рублей

На Алтае банда налетчиков ограбила ювелирный магазин на миллион рублей

Фото: fxquadro / freepik

На Алтае задержали банду налетчиков, ограбивших ювелирный магазин. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 21-летний юноша предложил товарищам легкий заработок и спланировал нападение. Сообщники проникли в магазин в черной одежде и масках. Часть из них разбивала молотками витрины и забирала украшения, а другая — следила за обстановкой. Еще один фигурант ждал остальных в машине.

Всего члены банды похитили драгоценностей на миллион рублей. К моменту задержания они уже успели продать все украшения.

Ранее стало известно, что в подмосковном Одинцово 34-летняя местная жительница задержана за ограбление интим-магазина с помощью телефонного фонарика. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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      Екатерина Кашурникова
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