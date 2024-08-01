В российском регионе налетчики ограбили ювелирный магазин на миллион рублей

На Алтае банда налетчиков ограбила ювелирный магазин на миллион рублей

На Алтае задержали банду налетчиков, ограбивших ювелирный магазин. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 21-летний юноша предложил товарищам легкий заработок и спланировал нападение. Сообщники проникли в магазин в черной одежде и масках. Часть из них разбивала молотками витрины и забирала украшения, а другая — следила за обстановкой. Еще один фигурант ждал остальных в машине.

Всего члены банды похитили драгоценностей на миллион рублей. К моменту задержания они уже успели продать все украшения.

Ранее стало известно, что в подмосковном Одинцово 34-летняя местная жительница задержана за ограбление интим-магазина с помощью телефонного фонарика. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

