В российском регионе появились летние снеговики

Жители Якутии смогли слепить снеговиков из августовского снега

В Момском районе Якутии появились летние снеговики. Об этом сообщает портал ЯСИА.

Как рассказало издание, жители района столкнулись с нередким для этого региона летним похолоданием, из-за которого выпало так много снега, что из него смогли лепить снеговиков.

Россияне прислали в редакцию фотографии, на которых запечатлены сделанные из снега скульптуры — некоторые из них оказались достаточно крупными, чтобы изобразить оленя почти в натуральную величину. Также жители района сняли занесенные снегом поля и холмы, для преодоления которых людям приходится идти по щиколотку в снегу.

«Уже навалило немало снега. Зато детям забава — лепят летом снеговиков. Днем температура воздуха достигает всего плюс 5 градусов, ночью опускается до нуля», — рассказала ЯСИА жительнца района Екатерина Дьячкова.

Ранее сообщалось о неожиданном снегопаде в другом российском регионе — Татарстане.