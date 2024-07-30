В российском городе неожиданно выпал снег и град

Жители Казани засняли на видео неожиданно выпавший снег и град

В российском городе неожиданно выпали снег и град. Соответствующие кадры, снятые местными жителями, публикует Telegram-канал «Двач».

В опубликованных фото и видео пользователи сети из Казани засняли частицы льда размером с крупные ягоды. Помимо этого, на размещенных кадрах видно, как траву плотным слоем покрыл снег. Известно, что в упомянутом городе также прошел сильный ливень.

Ранее в июле смерч в поле в российском регионе попал на видео. Природное явление заметили в районе хутора Приозовка в Ейском районе Краснодарского края.