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18:29, 30 июля 2024Моя страна

В российском городе неожиданно выпал снег и град

Жители Казани засняли на видео неожиданно выпавший снег и град

Кадр: Telegram-канал Двач

В российском городе неожиданно выпали снег и град. Соответствующие кадры, снятые местными жителями, публикует Telegram-канал «Двач».

В опубликованных фото и видео пользователи сети из Казани засняли частицы льда размером с крупные ягоды. Помимо этого, на размещенных кадрах видно, как траву плотным слоем покрыл снег. Известно, что в упомянутом городе также прошел сильный ливень.

Ранее в июле смерч в поле в российском регионе попал на видео. Природное явление заметили в районе хутора Приозовка в Ейском районе Краснодарского края.

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      Екатерина Ештокина
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