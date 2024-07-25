Смерч в поле в российском регионе попал на видео

В Краснодарском крае сняли на видео смерч в поле

В Краснодарском крае местные жители сняли на видео смерч в поле. На видео, появившееся в соцсетях, обратило внимание издание «Новая Кубань».

Природное явление заметили в районе хутора Приозовка в Ейском районе.

Отмечается, что подобные пыльные вихри не характерны для климатических условий края. Они формируются из кучево-дождевого облака, спускаясь вниз и иногда достигая земли.

Ранее сообщалось, что на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. По данным МЧС, в среду, 24 июля, и четверг, 25 июля, местами в северо-западных, юго-восточных районах Кубани и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.