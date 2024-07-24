Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 24 и 25 июля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС России.

По данным ведомства, в среду, 24 июля, и четверг, 25 июля, местами в северо-западных, юго-восточных районах Кубани и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи в этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. В частности, они напомнили о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

«Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — говорится в сообщении. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее мощный смерч появился над Черным морем у берегов Сочи в районе Мамайка. На распространившихся в сети кадрах можно увидеть высокий столб, поднимающийся в небо.