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14:33, 1 августа 2024Мир

В Северной Корее захотели поговорить с Трампом

Reuters: КНДР хочет возобновить переговоры с Трампом в случае его победы
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP

Северная Корея хочет возобновить переговоры по ядерному оружию с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах. Об этом сообщает газета Japan Times.

«Северная Корея хочет возобновить ядерные переговоры с Соединенными Штатами, если Дональд Трамп будет переизбран на пост президента, и работает над разработкой новой стратегии переговоров», — приводит издание слова одного из бежавших северокорейских дипломатов.

Он также подчеркнул, что власти КНДР разработают жесткую линию переговоров, чтобы Трамп не смог оказать давление на Северную Корею и вынудить ее пойти на невыгодные уступки.

Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что Северная Корея не придает значения словам Трампа о дружбе и хороших отношениях с Пхеньяном и лидером страны Ким Чен Ыном. Политику также посоветовали различать работу и личные отношения.

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      Максим Габриелян
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