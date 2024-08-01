В Совфеде оценили идею введения сиесты

В Совфеде заявили о нецелесообразности введения сиесты на федеральном уровне

Вводить сиесту на федеральном уровне нецелесообразно, этот вопрос должны решать работодатели. Так идею сокращения рабочего дня в жаркие дни оценила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Конечно, если такие аномальные температуры, то ответственность работодателей создать для людей нормальные рабочие условия», — заявила Матвиенко. Она добавила, что работодатели должны подойти к вопросу «ответственно и творчески» и учесть регион, а также характер производства.

Председатель отметила, что работала в странах, где сиеста введена на законодательном уровне. По ее словам, такой режим доставляет неудобства. «Я бы не хотела такой сиесты, потому что звонишь в МИД в восемь утра — еще не пришли. Звонишь в два — уже сиеста. Поэтому расслабляться не надо», — объяснила она.

Ранее опрос показал, что большинство россиян поддерживают идею сиесты в жару. Так проголосовали 67 процентов респондентов.