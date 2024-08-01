Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:51, 1 августа 2024Мир

В США рассказали о переговорах по Газе после гибели главы политбюро ХАМАС

NYT: США провели переговоры по Газе после гибели главы политбюро ХАМАС Хании
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

США провели переговоры с чиновниками из Израиля, Катара, Ирака и Саудовской Аравии по прекращению огня в секторе Газа после гибели главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

Отмечается, что американские официальные лица признают, что гибель Хании затрудняет заключение сделки о прекращении огня, но настаивают, что переговоры не заморожены.

По словам источника издания, президент США Джо Байден лично не звонил своим региональным коллегам, но «активно взаимодействовал со своей командой по этому вопросу».

Ранее глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что успешное посредничество между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС невозможно после убийства Хании. Он подчеркнул, что посредничество не может быть успешным, когда одна сторона убивает переговорщика с другой стороны.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил о планах сохранить «туман войны» в вопросе поставок F-16. Первые истребители уже прибыли на Украину

      Украинский дрон сбит в небе над Россией

      Волонтеры переработали тысячи пластиковых крышек в значки и брелоки

      Врачи несколько месяцев принимали за ипохондрию смертельную болезнь у девушки

      Ученые обнаружили полезное для планеты свойство коры деревьев

      В МИД России понадеялись на принятие Украиной аргументов Ватикана

      Ветеран СВО в инвалидной коляске вышел на улицу просить милостыню

      Кузнецов объяснил переход в СКА

      В США рассказали об ответе России на появление F-16 на Украине

      Илон Маск обратил внимание на исчезновение Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше