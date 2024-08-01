В США рассказали о переговорах по Газе после гибели главы политбюро ХАМАС

NYT: США провели переговоры по Газе после гибели главы политбюро ХАМАС Хании

США провели переговоры с чиновниками из Израиля, Катара, Ирака и Саудовской Аравии по прекращению огня в секторе Газа после гибели главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

Отмечается, что американские официальные лица признают, что гибель Хании затрудняет заключение сделки о прекращении огня, но настаивают, что переговоры не заморожены.

По словам источника издания, президент США Джо Байден лично не звонил своим региональным коллегам, но «активно взаимодействовал со своей командой по этому вопросу».

Ранее глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что успешное посредничество между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС невозможно после убийства Хании. Он подчеркнул, что посредничество не может быть успешным, когда одна сторона убивает переговорщика с другой стороны.