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13:04, 1 августа 2024Мир

В США заявили о способе разгромить ВСУ

Риттер: продвижение ВС России приведет к разгрому ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Продвижение российских войск приведет к разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YiuTube-канала Danny Haiphong.

«Россия уверенно продвигается, в то время как ВСУ несут огромные потери, они близки к краху. Что бы они ни делали, для российских войск это не больше, чем помеха. Ни о каком переломе или угрозе поставить Россию на колени не может быть и речи», — отметил военный эксперт.

По мнению Риттера, ситуация на Украине склоняется в пользу России.

Ранее Риттер заявил, что Украина является искусственным государством, которое используется Западом для сдерживания России. Он добавил, что страны Европейского союза (ЕС) не хотят бороться за нее и не будут в случае необходимости заступаться за Киев.

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      Дарья Устьянцева
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