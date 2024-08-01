В Тегеране началась церемония прощания с лидером ХАМАС

В Тегеране началась церемония прощания с убитым главой политбюро ХАМАС Ханией

В Тегеране началась церемония прощания с главой политбюро исламистской радикальной группировки ХАМАС Ханией, убитым в результате удара по его резиденции на севере иранской столице. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прочитал молитву над телом Хании, после чего траурная процессия понесет гроб по тегеранским улицам. Участники мероприятия вышли с флагами Палестины, Ирана и ХАМАС, а также с портретами Хании и скандируют лозунг «Смерть Израилю!».

Ранее источники газеты The Jerusalem Post в израильских спецслужбах сообщили, что Израиль имел возможность убить главу политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в Катаре, но решил специально сделать это во время его визита в Иран.