В Турцию вылетел спецборт «Россия» на фоне слухов о подготовке обмена

Flightradar24: из Москвы в Анкару вылетел спецборт «Россия»

Из Москвы в столицу Турции Анкару вылетел Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 специального летного отряда «Россия» на фоне слухов о подготовке масштабного обмена заключенными между Россией, Белоруссией, США и Германией. Об этом стало известно из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar24.

На момент 14:35 (по мск) борт пролетает на северо-востоке Ставропольского края. Данный самолет используется Управлением делами президента России.

Между тем американский частный борт Dassault Falcon 7X компании Solarus Aviation вылетел из Осло и летит в Анкару на фоне слухов о возможном участии в обмене заключенными. По сообщениям источников, самолет прибыл 30 июля в Норвегию, вылетев из США. Там он три дня находился в Бостоне, где содержится в заключении бизнесмен из России Владислав Клюшин.