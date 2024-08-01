Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:32, 1 августа 2024Мир

В Турцию вылетел спецборт «Россия» на фоне слухов о подготовке обмена

Flightradar24: из Москвы в Анкару вылетел спецборт «Россия»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Из Москвы в столицу Турции Анкару вылетел Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 специального летного отряда «Россия» на фоне слухов о подготовке масштабного обмена заключенными между Россией, Белоруссией, США и Германией. Об этом стало известно из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar24.

На момент 14:35 (по мск) борт пролетает на северо-востоке Ставропольского края. Данный самолет используется Управлением делами президента России.

Между тем американский частный борт Dassault Falcon 7X компании Solarus Aviation вылетел из Осло и летит в Анкару на фоне слухов о возможном участии в обмене заключенными. По сообщениям источников, самолет прибыл 30 июля в Норвегию, вылетев из США. Там он три дня находился в Бостоне, где содержится в заключении бизнесмен из России Владислав Клюшин.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Начался обмен заключенными между Россией и США

      Адвокат Уилана прокомментировала информацию о его обмене

      Внешность Ивлеевой раскритиковали в сети словами «это ж надо так измениться»

      В Казахстане захотели запретить пропаганду ЛГБТ

      Живущий в Киеве экс-депутат Госдумы заявил о попытке покушения с помощью дрона

      Главу Военторга арестовали по делу о хищениях

      В Харькове произошел взрыв

      Россия освободит оппозиционера Владимира Кара-Мурзу в рамках международного обмена

      Токаев встретился с Боррелем

      Российскую Федерацию признали потерпевшей стороной по делу главы Военторга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше