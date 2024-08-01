Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:53, 1 августа 2024Мир

В Венгрии раскрыли дальнейшие планы по украинской мирной инициативе

El País: Венгрия заверила ЕС в завершении своей мирной инициативы по Украине
Янош Бока

Янош Бока . Фото: Artur Widak / Reuters

Венгрия заверила Европейский союз (ЕС) в завершении своей мирной инициативы по Украине. Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники.

«После полемики венгерский министр по делам ЕС Янош Бока направил в государства сообщества ноту, в которой говорится о том, что Будапешт считает миротворческую миссию завершенной», — отмечается в материале издания.

При этом власти Евросоюза ожидают дальнейших шагов со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По их мнению, решение приостановить данную инициативу было вызвано желанием улучшить отношения с Брюсселем, которые осложнились после начала председательства Будапешта в сообществе.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия заблокировала предложенную главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем идею о проведении встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Евросоюза на территории Украины вместо Будапешта в качестве ответа Орбану на его поездку в Россию и Китай.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Двоих неизвестных заметили возле газовых труб перед взрывом дома в Нижнем Тагиле. Что видели местные жители?

      Российские теннисистки эмоционально отреагировали на вылет Медведева с Олимпиады

      Система ПВО сработала над российским регионом

      Пользователям «ВКонтакте» стала доступна уникальная функция

      Российские учителя раскрыли необычные увлечения на каникулах

      Волочкова высказалась о нетрезвых выходах на сцену

      Горы в российском регионе окрасились в кроваво-красный цвет

      Житель взорвавшейся в Нижнем Тагиле пятиэтажки рассказал о странной проверке газовщиков

      В Белоруссии заявили о сомнениях Запада в успехе «украинского проекта»

      Россиянкам назвали модную одежду на осень

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше