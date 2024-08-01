В Венгрии раскрыли дальнейшие планы по украинской мирной инициативе

El País: Венгрия заверила ЕС в завершении своей мирной инициативы по Украине

Венгрия заверила Европейский союз (ЕС) в завершении своей мирной инициативы по Украине. Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники.

«После полемики венгерский министр по делам ЕС Янош Бока направил в государства сообщества ноту, в которой говорится о том, что Будапешт считает миротворческую миссию завершенной», — отмечается в материале издания.

При этом власти Евросоюза ожидают дальнейших шагов со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По их мнению, решение приостановить данную инициативу было вызвано желанием улучшить отношения с Брюсселем, которые осложнились после начала председательства Будапешта в сообществе.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия заблокировала предложенную главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем идею о проведении встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Евросоюза на территории Украины вместо Будапешта в качестве ответа Орбану на его поездку в Россию и Китай.