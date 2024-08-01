Варламов побывал в одной африканской стране и раскрыл отношение местных к Путину

Варламов заявил, что жители Нигерии хорошо относятся к Путину

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Нигерии и раскрыл отношение местных жителей к президенту России Владимиру Путину. О поездке в одну из африканских стран он рассказал в видео, доступном на YouTube.

Варламов пообщался с политологом Мухаммадом Алию Хурсо. «Путин мне все равно нравится. Знаете, почему мне нравится Путин? Он тот человек, который поддерживает в России порядок», — заявил нигериец.

Он также добавил, что Путин стоит на защите интересов России в военном отношении и защищает страну от внешнего вмешательства. Кроме того, по словам Хурсо, российский лидер заботится об имидже страны. «Если с вами что-нибудь случится, вас укусит какой-нибудь комар, русский посол приедет к вам. А в Нигерии такого не будет», — заключил он.

Ранее Варламов посетил Японию и описал свои впечатления от поездки. Он назвал абсолютнейшим бардаком состояние на улицах городов, а также заявил, что японский метрополитен нуждается в новом дизайне.