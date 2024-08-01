Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 1 августа 2024Интернет и СМИ

Варламов побывал в одной африканской стране и раскрыл отношение местных к Путину

Варламов заявил, что жители Нигерии хорошо относятся к Путину

Кадр: varlamov / YouTube

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Нигерии и раскрыл отношение местных жителей к президенту России Владимиру Путину. О поездке в одну из африканских стран он рассказал в видео, доступном на YouTube.

Варламов пообщался с политологом Мухаммадом Алию Хурсо. «Путин мне все равно нравится. Знаете, почему мне нравится Путин? Он тот человек, который поддерживает в России порядок», — заявил нигериец.

Он также добавил, что Путин стоит на защите интересов России в военном отношении и защищает страну от внешнего вмешательства. Кроме того, по словам Хурсо, российский лидер заботится об имидже страны. «Если с вами что-нибудь случится, вас укусит какой-нибудь комар, русский посол приедет к вам. А в Нигерии такого не будет», — заключил он.

Ранее Варламов посетил Японию и описал свои впечатления от поездки. Он назвал абсолютнейшим бардаком состояние на улицах городов, а также заявил, что японский метрополитен нуждается в новом дизайне.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      МВД сообщило о задержании главы «Военторга». Возбуждено дело о хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов

      Стало известно о вынашивании на Украине плана по устранению Путина

      Трамп заявил о провальной попытке Харрис сдержать конфликт на Украине

      В Германии начали испытания элементов многоразовой ракеты

      Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью раскрыл траты на БПЛА

      Бренд Moschino раскритиковали в сети из-за фото манекенщика без трусов

      Варламов побывал в одной африканской стране и раскрыл отношение местных к Путину

      Мадуро предложил место проведения боя с Маском

      Раскрыты детали перехода жителя Волчанска на сторону России

      Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью обращался в посольство Италии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше