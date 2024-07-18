Блогер Варламов посетил Японию и описал страну словами «абсолютнейший бардак»

Известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) посетил Японию и пожаловался на бардак в стране. Видео поездки доступно на YouTube.

«Когда мы смотрим на улицы, мы видим абсолютнейший бардак, какие-то заборы, объявления. Ты спускаешься в метро, смотришь на какой-то срач, провода и думаешь: а где вот эти вот японцы-перфекционисты, когда речь идет, например, о городском дизайне?» — описал страну Варламов.

По его словам, на улицах Японии расположились «уродливые заборы», а японский метрополитен нуждается в изменении дизайна.

Ранее Варламов побывал в самом большом городе Китая Чунцине и пожаловался на грязь и разруху. Кроме того, блогер обратил внимание на неаккуратность города и специфический запах в жилых кварталах.