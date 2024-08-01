Ветеран СВО в инвалидной коляске вышел на улицу просить милостыню

На улицах Рязани заметили ветерана СВО, который просил подаяния

В Рязани ветеран специальной военной операции (СВО) вышел на улицу просить милостыню. Об этом сообщает издание Ya62.ru со ссылкой на публикацию во «ВКонтакте».

Автор поста утверждает, что просить подаяния мужчину на инвалидной коляске вынудило отсутствие выплат. Помимо этого, бойцу якобы отказывают в прохождении лечения.

В фонде «Защитники Отечества» изданию пояснили, что все положенные выплаты ветеран СВО получил. Так рассказали, что он ушел на спецоперацию из колонии, а после возвращения из зоны боевых действий «продолжает вести асоциальный образ жизни».

Ранее в Забайкалье прохожий нашел бойца СВО, живущего на улице. Выяснилось, что мужчина гостил у брата, однако после ссоры с ним ушел из дома и поселился на берегу реки.