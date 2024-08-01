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23:01, 1 августа 2024Мир

Во Франции сообщили о прохождении террористами из Мали обучения на Украине

Le Monde: террористы из Мали проходили обучение на Украине

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Террористы, входящие в альянс малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA, совершали поездки на Украину и проходили там обучение. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

«По словам источников, сотрудничество не ограничивается обменом разведданными: украинские спецслужбы обучали малийских повстанцев обращению с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой», — пишет издание.

Еще один источник рассказал, что некоторые члены CSP-DPA проходили курс подготовки непосредственно на Украине.

Уточняется, что они обменялись с украинскими военными данными о методах работы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а также о возможностях ее бойцов.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко призвал повысить налоги для финансирования Вооруженных сил страны, поскольку все возможности и источники для этого были исчерпаны.

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      Марина Совина
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