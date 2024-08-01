Минфин Украины призвал повысить налоги для финансирования ВСУ

На Украине призвали повысить налоги для финансирования Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом на странице социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил министр финансов страны Сергей Марченко, его цитирует РИА Новости.

По словам главы Минфина, все возможности и источники для наращивания финансирования вооруженных сил исчерпаны. Он напомнил, что Украина третий год находится в состоянии «полномасштабной войны», однако власти приложили все усилия, чтобы не увеличивать налоговую нагрузку для бизнеса.

«Сегодня этот шаг является вынужденным», — сказал Марченко. Он объяснил, что Киев не может использовать международную помощь на военные нужды.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что за январь-июнь 2024 года бюджет Украины составил 1,935 триллиона гривен (почти 47 миллиардов долларов по текущему курсу Нацбанка Украины). Из них 50,9 процента были потрачены на военные нужды. До конца года запланированный объем расходов Украины на оборону вырастет на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов).

По словам депутата Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Юрия Камельчука, новые налоги на Украине позволят выделить ВСУ до 12,1 миллиарда долларов. Политик заявил, что введение военного сбора поможет заблаговременно начать подготовку новых призывников, «которых мобилизация сейчас нашла».