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18:02, 18 июля 2024Экономика

Украина назвала объем расходов на оборону до конца года

Украина решила потратить на оборону до конца года 12 млрд долларов дополнительно

Фото: Reuters

До конца 2024 года запланированный объем расходов Украины на оборону вырастет на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов). Об утверждении Верховной Радой соответствующего законопроекта в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Также на пять миллиардов гривен (120,5 миллиона долларов) вырастут расходы на другие бюджетные программы, а доходы бюджета вырастут за счет увеличения госдолга на 220,9 миллиарда (5,2 миллиарда долларов).

Ранее правительство предложило поднять военный сбор с 1,5 до 5 процентов от размера доходов для физических лиц, а также ввести аналогичный сбор в размере одного процента для юридических лиц.

На этой неделе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони пообещал Киеву подготовить предложение по большому пакету кредитов в совокупном размере 50 миллиардов долларов в ближайшее время. План, продвигаемый США, основан на выплате процентов и основного тела долга за счет доходов от замороженных российских активов.

В свою очередь Минфин Украины планирует до конца 2024 года получить финансовую поддержку от стран Запада на сумму 22 миллиарда долларов.

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