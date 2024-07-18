Украина назвала объем расходов на оборону до конца года

До конца 2024 года запланированный объем расходов Украины на оборону вырастет на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов). Об утверждении Верховной Радой соответствующего законопроекта в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Также на пять миллиардов гривен (120,5 миллиона долларов) вырастут расходы на другие бюджетные программы, а доходы бюджета вырастут за счет увеличения госдолга на 220,9 миллиарда (5,2 миллиарда долларов).
Ранее правительство предложило поднять военный сбор с 1,5 до 5 процентов от размера доходов для физических лиц, а также ввести аналогичный сбор в размере одного процента для юридических лиц.
На этой неделе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони пообещал Киеву подготовить предложение по большому пакету кредитов в совокупном размере 50 миллиардов долларов в ближайшее время. План, продвигаемый США, основан на выплате процентов и основного тела долга за счет доходов от замороженных российских активов.
В свою очередь Минфин Украины планирует до конца 2024 года получить финансовую поддержку от стран Запада на сумму 22 миллиарда долларов.