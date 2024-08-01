АО «Военторг» фигурировал в деле арестованного генерала Булгакова

АО «Военторг» было «прослойкой» между Грязинским пищевым комбинатом и Минобороны

В рамках уголовного дела, по которому арестовали бывшего заместителя министра обороны России генерала Дмитрия Булгакова АО «Военторг» значилось как «прослойка» между Грязинским пищевым комбинатом и Министерством обороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, имеющиеся в распоряжении агентства.

По данным агентства, в материале дела указано, что между Минобороны и АО «Военторг» был заключен контракт на поставку индивидуальных рационов питания. «Уголовное дело связано с заключением между Министерством обороны РФ и АО «Военторг» государственных контрактов», — сказано в материале дела. В свою очередь «Военторг» заключил контракт с Грязинским пищевым комбинатом. Установлено, что еда в пайках оказалась некачественной, а стоимость продукции была завышена.

Ранее стало известно о задержании руководителя «Военторга» и бенифициара подконтрольных организаций.

По данным следствия, в 2019 году обвиняемые заключили госконтракты на поставку «армейских несессеров» на сумму около 625 миллионов рублей. С декабря 2019 по декабрь 2022 года они приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, а затем продали товары Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей».

