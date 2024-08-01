Раскрыт предполагаемый срок лишения свободы главы «Военторга»

Главе «Военторга» грозит до 10 лет лишения свободы по делу о хищении

Главе АО «Военторг» за хищение бюджетных средств при исполнении госконтрактов грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по этой статье достигает до 10 лет лишения свободы. При этом оно может быть и больше, если в деле будет несколько эпизодов.

Ночью 1 августа стало известно о задержании руководителя «Военторга» и бенифициара подконтрольных организаций.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемые заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму около 625 миллионов рублей. С декабря 2019 по декабрь 2022-го они приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, а затем продали товары Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей».