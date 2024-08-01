Волочкова высказалась о нетрезвых выходах на сцену

Волочкова возмутилась нетрезвыми выходами российских звезд на сцену

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о нетрезвых выходах российских звезд на сцену. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Танцовщица возмутилась подобным поведением артистов и обвинила их в беспределе. По ее словам, исполнители зачастую поют под фонограмму, поэтому позволяют себе выступать в пьяном виде.

Волочкова заявила, что не позволяет себе таких выходок. «Выйти с микрофоном можно и в пьяном виде, и в трезвом, и в любом. А вот станцевать на пуантах в пьяном виде невозможно. У меня есть уважение к моему зрителю, и оно было и будет всегда», — заключила артистка.

Ранее стало известно, что певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) хотят положить в рехаб в ближайшее время после выступления в Красноярске. Предположительно, во время концерта артистка находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.