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12:01, 1 августа 2024Экономика

Волочковой пришлось избавиться от 22 квартир

Волочкова продала 22 квартиры в Астрахани

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Балерине Анастасии Волочковой пришлось избавиться от 22 квартир в Астрахани, которые достались ей от бывшего мужа Игоря Вдовина. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

Таким образом Волочкова хочет вернуть хотя бы часть денег, которые должен ей экс-супруг. По словам балерины, Вдовин занял у нее 3,5 миллиона долларов и не вернул. Вместо них она получила десятки недостроенных квартир.

«В 2009 году началась стройка, и только в 2019 году дом сдали. Пришлось эти квартиры взять в собственность, чтобы совсем не остаться на бобах. И платить за них. Представляешь, сколько в месяц набегало: налоги, коммуналка... И я была вынуждена их продать», — рассказала Волочкова.

Балерина отметила, что полностью вернуть средства у нее не получилось. С продажи квартир она получила только миллион долларов (87,1 миллиона рублей).

Ранее Волочкова заявила, что в ее подмосковном особняке и другом жилье царит светлая энергетика. Она объяснила это тем, что до нее в квартирах и доме никто не проживал.

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      Александра Качан
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