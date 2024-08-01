Волочкова продала 22 квартиры в Астрахани

Балерине Анастасии Волочковой пришлось избавиться от 22 квартир в Астрахани, которые достались ей от бывшего мужа Игоря Вдовина. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

Таким образом Волочкова хочет вернуть хотя бы часть денег, которые должен ей экс-супруг. По словам балерины, Вдовин занял у нее 3,5 миллиона долларов и не вернул. Вместо них она получила десятки недостроенных квартир.

«В 2009 году началась стройка, и только в 2019 году дом сдали. Пришлось эти квартиры взять в собственность, чтобы совсем не остаться на бобах. И платить за них. Представляешь, сколько в месяц набегало: налоги, коммуналка... И я была вынуждена их продать», — рассказала Волочкова.

Балерина отметила, что полностью вернуть средства у нее не получилось. С продажи квартир она получила только миллион долларов (87,1 миллиона рублей).

Ранее Волочкова заявила, что в ее подмосковном особняке и другом жилье царит светлая энергетика. Она объяснила это тем, что до нее в квартирах и доме никто не проживал.