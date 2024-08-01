Вооруженных силовиков заметили у здания Ельцин Центра

На Урале из Ельцин Центра вывели людей, на место прибыли вооруженные силовики

На Урале вооруженных правоохранителей заметили около здания Ельцин Центра. Сделанная очевидцем фотография опубликована в Telegram-канале сетевого издания «Екатеринбург Онлайн».

Перед этим из Ельцин Центра эвакуировали людей. Их оповестили об угрозе теракта и вывели на улицу.

Очевидица сообщила, что горожан эвакуировали также и из соседнего с Ельцин Центром здания. Иной информации о происходящем на момент публикации материала нет.

Дополнение: в 9:57 мск эвакуированных из зданий людей стали впускать обратно.

Ранее в Москве прошла акция против открытия в столице филиала Ельцин Центра. Ее организовали депутаты-коммунисты. Также участники выступили против установки памятника первому президенту России.