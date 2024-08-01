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13:23, 1 августа 2024Забота о себе

Врач рассказала о влиянии жареной еды на психику человека

Нутрициолог Косенкова: жареная еда негативно влияет на психическое здоровье

Фото: Joshua Hoehne / Unsplash

Врач-нутрициолог и специалист по психосоматике Марина Косенкова рассказала о влиянии жареной еды на психическое здоровье человека. В беседе с Пятым каналом она отметила, что главная опасность данной пищи кроется в таком веществе, как акриламид.

«При жарке и запекании продуктов происходит реакция Майяра — это взаимодействие сахара с аминокислотами, пептидами и белками. Образуется химическое вещество акриламид, принятое Международным агентством по изучению рака как канцероген», — объяснила специалистка.

По ее словам, акриламид негативно воздействует на гормональный фон и систему желудочно-кишечного тракта, а также способствует возникновению онкологических заболеваний.

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Врач указала, что пережаренные продукты насыщаются веществом, вызывающим мутацию клеток и сбой в передаче нервных импульсов. Из-за этого ухудшается координация и память, повышается риск возникновения психических расстройств, в том числе болезни Альцгеймера.

«Чем ниже температура приготовления, чем меньше на продуктах панировки, тем меньше в еде образуется акриламида», — предупредила Косенкова.

Чтобы сократить потребление акриламида нутрициолог порекомендовала перейти на альтернативные способы приготовления пищи — варку, тушение и су-вид — и питаться сбалансировано, не забывая о мясе, зелени и фруктах.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина призвала в жару отказаться от жирной, жареной и острой пищи, а также ограничить потребление мяса, добавив в рацион больше овощей, фруктов и рыбы.

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