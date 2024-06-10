Гастроэнтеролог призвала отказаться от не подходящих для жары продуктов

Гастроэнтеролог Зарубина призвала в жару отказаться от жареной и острой пищи

Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала, какие продукты не подходят для летнего рациона. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По словам Зарубиной, в теплое время года организму нужно меньше калорий, поэтому летняя диета должна быть легкой, богатой витаминами и микроэлементами. Она призвала отказаться от жирной, жареной и острой пищи, а также ограничить потребление мяса, добавив в рацион больше овощей, фруктов и рыбы.

Гастроэнтеролог также рекомендовала не употреблять в жару алкоголь. По ее словам, при высокой температуре воздуха сосуды и сердце работают на пределе возможностей, спиртное нагружает их еще сильнее. Кроме того, алкогольные напитки способствуют обезвоживанию и нарушают терморегуляцию, предупредила врач.

Помимо этого, Зарубина подчеркнула, что летом надо с особой осторожностью выбирать продукты, особенно с коротким сроком годности. Она уточнила, что из-за высокой температуры бактерии в пище размножаются быстрее, что может привести к серьезным пищевым отравлениям. «Будьте осторожны с блюдами, в основе которых есть сырые яйца, такими как тирамису и соусы. При неправильном хранении они могут привести к сальмонеллезу», — предостерегла врач.

Гастроэнтеролог также посоветовала быть осторожными при выборе молочных продуктов, мяса и мясных изделий, рыбы и морепродуктов. «Внимательно проверяйте сроки годности, не ешьте домашнюю консервацию, которая хранилась более года», — призвала врач.

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