Россиян предупредили о симптомах солнечного удара

Кардиолог Орловский: высокий пульс и жажда являются симптомами солнечного удара

Солнечный или тепловой удар можно определить по ряду ярких признаков, рассказал врач-кардиолог Дмитрий Орловский. О симптомах он предупредил россиян в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, среди симптомов солнечного и теплового удара можно выделить слабость, вялость, сонливость, жажду, сухость во рту, головную боль, чувство тяжести в груди и высокий пульс — больше 90 ударов в минуту.

Кроме того, о солнечном ударе говорят покраснение кожи, учащенное или поверхностное дыхание, тахикардия, тошнота и рвота, шаткость походки, обморок и судороги.

Ранее специалист по раку Эми Хирст дала совет любителям соляриев. По словам Хирст, накопление повреждений ДНК кожи при посещении соляриев со временем приводит к раку, а потому нужно следить за состоянием своих родинок.

