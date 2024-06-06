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19:28, 6 июня 2024Забота о себе

Россиян предупредили о симптомах солнечного удара

Кардиолог Орловский: высокий пульс и жажда являются симптомами солнечного удара

Фото: PxHere

Солнечный или тепловой удар можно определить по ряду ярких признаков, рассказал врач-кардиолог Дмитрий Орловский. О симптомах он предупредил россиян в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, среди симптомов солнечного и теплового удара можно выделить слабость, вялость, сонливость, жажду, сухость во рту, головную боль, чувство тяжести в груди и высокий пульс — больше 90 ударов в минуту.

Кроме того, о солнечном ударе говорят покраснение кожи, учащенное или поверхностное дыхание, тахикардия, тошнота и рвота, шаткость походки, обморок и судороги.

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      Александра Лисица
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