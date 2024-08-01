Врачи несколько месяцев принимали за ипохондрию смертельную болезнь у девушки

У молодой британки развивался рак яичников, а его списывали на ипохондрию

В течение нескольких месяцев смертельную болезнью британки Эммы Меты принимали за ипохондрию. Своей историей девушка поделилась с изданием Metro.

По словам Меты, впервые она начала испытывать боли и вздутие живота в 2017 году, но объясняла это стрессом из-за учебы. Окончив университет, она продолжила испытывать дискомфорт в ЖКТ, и тогда ей поставили диагноз — синдром раздраженного кишечника. Боли усиливались, и только в сентябре 2018 года врачи начали проводить обследования на предмет наличия в крови девушки онкомаркеров — и обнаружили рост показателя, который может свидетельствовать о раке яичников. На УЗИ выявили подозрение на кисты этих органов. У 24-летней на тот момент Меты были все классические симптомы рака яичников: вздутие живота, повышенная утомляемость, боль и тошнота.

«Но когда я обратилась к гинекологу, он объяснил, что это, скорее всего, миома и эндометриоз. Я назвала все свои симптомы и рассказала о повышенном уровне опухолевого маркера, но он был непреклонен в том, что я слишком молода для рака», — пожаловалась Мета, добавив, что врач списал большинство симптомов и переживаний на ее ипохондрию.

Только в марте 2019 года во время операции, назначенной из-за эндометриоза, хирурги обнаружили у Меты опухоли в яичниках. В следующем месяце она прошла через операцию по их удалению — тогда стало очевидно, что опухоли злокачественные. После хирургического вмешательства и тяжелого восстановления рак вернулся: в январе 2021 года девушка перенесла еще одну операцию по удалению пораженных органов.

Психические и физические последствия операции отправили меня на самое дно, я растеряла всю свою уверенность. Я должна была защитить докторскую диссертацию по биологии стволовых клеток в Эдинбурге, но решила вернуться в Англию, чтобы быть ближе к своим друзьям и семье. А ведь я так много работала, чтобы получить предложение, и это было моей мечтой

Эмма Мета

Уйти из науки, по словам Меты, было одним из самых трудных решений ее жизни. Она часто задавалась вопросом, как бы выглядела ее жизнь без рака, однако решила сконцентрироваться на том, чтобы доносить информацию до врачей и других молодых людей — онкологические заболевания бывают и в юном возрасте. «Мой рак считается хроническим заболеванием, и я буду всю жизнь принимать лекарства, чтобы держать его под контролем. Чтобы принять это, потребовалось много времени.

«Я все еще приспосабливаюсь к своему новому распорядку дня — совмещаю визиты к врачу и живу с побочными эффектами моего лечения, которые включают хроническую боль, усталость и борьбу с менопаузой», — добавила она.

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