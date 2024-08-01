ВСУ попытались дронами уничтожить группу сдавшихся в плен безоружных сослуживцев

Пленный Курков: ВСУ попытались FPV-дронами уничтожить сдавшихся РФ сослуживцев

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении предприняли попытку уничтожить с помощью дронов-камикадзе (FPV-дронов) группу своих сослуживцев, которые сдались в плен ВС России. Об этомс сообщил один из военнопленных Дмитрий Курков, которого мобилизовали в Одесской области, передает РИА Новости.

Боец утверждает, что командование поставило перед группой задачу захватить пустую позицию, но там их заметили российские военнослужащие и сразу же открыли огонь. Добраться до позиции украинцам удалось, но она не пустовала, так что занять местность у них не получилось.

Пути для отступления также оказались отрезаны, поэтому старший группы принял решение сдаться. Сложив оружие, бойцы спустились в подвал, где им оказали медицинскую помощь.

«Когда все мы уже оказались в подвале, его начали бомбить дроны-камикадзе, их было около пяти-шести штук. Они залетали, что привело к контузиям. Я не думаю, что русские сами себя обстреливали, наверное, это были украинские дроны», — добавил Курков.